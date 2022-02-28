Sarı-Lacivertliler'de gençleşme projesi hız kazandı. Arda Güler'in vitrine çıkmasıyla heyecanlanan taraftarlar bugün gelen açıklamayla iyice keyiflendi.
Sarı Lacivertliler, daha önce Benfica ve Barcelona altyapılarında forma giyen 2006 doğumlu İsak Vural'u kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe sosyal medyasında transferi duyururken, "Ailemize hoş geldin İsak Vural!" ifadelerini kullandı.
İsak Vural 12 yaşındayken, Barcelona tarafından altyapıya alındı. Ancak UEFA yabancı ülkelerden gelen küçük yaştaki çocukları ailelerinin İspanya'da ikâmetini sağlamadan transfer ettiği için Barcelona'ya transfer yasağı cezası vermişti
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Barcelona'da yetişen 16 yaşındaki İsak Vural'ı resmen kadrosuna kattı - Son Dakika