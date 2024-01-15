Fenerbahçe\'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor\'a kiralandı

Süper Lig'in bu sezonki en büyük şampiyonluk adaylarından olan Fenerbahçe'de yedek kalan yıldız futbolcu Umut Nayir Pendikspor'a transfer oldu.

YENİ ADRESİ PENDİKSPOR

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

SKOR ÜRETEMEDİ

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 6 maçta 97, UEFA Konferans Ligi'nde 7 karşılaşmada 98 dakika süre alan 30 yaşındaki Umut Nayır gol bulamadı.