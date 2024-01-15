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Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de fazla forma forma şansı bulamayan Umut Nayir, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'a kiralandı.

Fenerbahçe\'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor\'a kiralandı
15.01.2024 - 21:15,  Güncelleme: 21:20
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Süper Lig'in bu sezonki en büyük şampiyonluk adaylarından olan Fenerbahçe'de yedek kalan yıldız futbolcu Umut Nayir Pendikspor'a transfer oldu.

YENİ ADRESİ PENDİKSPOR

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe bir türlü isteneni veremeyen Umut Nayir'i Pendikspor'a kiraladı

SKOR ÜRETEMEDİ

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 6 maçta 97, UEFA Konferans Ligi'nde 7 karşılaşmada 98 dakika süre alan 30 yaşındaki Umut Nayır gol bulamadı.

Fenerbahçe bir türlü isteneni veremeyen Umut Nayir'i Pendikspor'a kiraladı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Pendikspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı - Son Dakika
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