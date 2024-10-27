Fenerbahçe-Bodrum FK maçında iki gol var - Son Dakika
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Fenerbahçe-Bodrum FK maçında iki gol var

Fenerbahçe-Bodrum FK maçında iki gol var

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Mücadelede 2-0 sarı-lacivertliler önde.

27.10.2024 18:54
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Direnç Tonusluoğlu oturuyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı. Süper Lig'in yeni takımı Bodrum FK ise oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve kendisine 13. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Kostic, İrfan Can, İsmail, Amrabat, Saint-Maximin, Dzeko, En-Nesyri.

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puşcaş.

CANLI ANLATIM

90' Maçın sonuna 3 dakika ilave edildi.

87' Fenerbahçe'de Mert Hakan oyunda. Dzeko kenara geliyor!

86' Tadic'in sol kanattan açtığı orta arkaya açıldı. Becao'nun şutu dışarı gitti.

84' Fenerbahçe'de Dzeko ceza sahasında topla buluştu fakat kontrolü iyi değil.

82' Bodrum FK'da ceza sahasına gönderilen ortada dar açıdan akrobatik bir vuruş deneyen Taylan çerçeveyi bulamadı.

78' Bodrum FK'da Haqi Osman oyunda.

78' Bodrum FK'da uzaklardan çekilen şut çerçeveyi bulmadı.

76' Szymanski'nin ceza sahasının dışından çektiği şut savunmadan sekti.

69' MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN! Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Cenk, Szymanski ve Tadic oyunda! Youssef En-Nesyri, İsmail Yüksek, İrfan Can, Maximin kenarda.

67' Maximin, orta alanda alıp topu sürdü. Ceza sahasının dışından çektiği şut dışarı gitti.

62' Maximin'in sağ kanattan açtığı ortayı Sousa kontrol etti.

61' Seferi'nin savunma arkasına attığı pas kaleci Livakovic'e gitti.

60' Topla Oynama | Fenerbahçe: 72 Bodrum FK: 28

56' Kaleci Sousa'nın attığı hatalı pasta topla buluşan Amrabat, Dzeko'ya verdi. Dzeko kaleciyle karşı karşıya güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

55' GOL! Fenerbahçe 2-0 Bodrum FK

53' Savunmadan seken topu önünde bulan Kostic'in yakın mesafeden çektiği şut dışarı gitti.

51' Taulant Seferi'nin uzaklardan çektiği şut savunmadan döndü.

46' Bodrum FK'da Fredy ve Taylan oyuna girdi.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Fenerbahçe 1-0 Bodrum FK

45+2' Amrabat'ın attığı pası Dzeko önüne alamadı.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

44' Kostic'in sol kanattan açtığı ortayı Sousa açılarak kontrol etti.

43' Osayi Samuel'in ceza sahasının sağından çektiği şut dışarı gitti.

42' İsmail Yüksek'in ceza sahasına gönderdiği top Dzeko'yu aştı.

39' Bodrum FK, kontrayla hızlıca atağa çıktı. Kostic son anda araya girdi.

38' Osayi çalımlarla ceza sahasına girdi. Dar açıdan çektiği şut kaleciden sekerek kornere gitti.

36' İki futbolcuya da yapılan tedavinin ardından oyun sürüyor.

33' Osayi ve kaleci Diogo Sousa çarpıştı. Sağlık ekipleri oyunda!

31' Samet Yalçın, Osayi'ye yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

29' Edin Dzeko'nun ceza sahasının dışından çektiği şut dışarı gitti.

28' Fenerbahçe'de savunma arkasına atılan pasta kaleci Sousa çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

27' Maximin çalımlarla ceza sahasına girdi. İsmail'e verdi. İsmail'in şutu dışarı gitti.

25' Amrabat, yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

24' İrfan Can'ın ceza sahasına gönderdiği pas doğrudan kaleciye gitti.

23' Youssef En-Nesyri'ye atılan savunma arkası pası doğrudan auta gitti.

20' Fenerbahçe'de Becao'nun ceza sahasına gönderdiği orta doğrudan kaleciye gitti.

19' Maximin'in sol kanattan açtığı ortaya akrobatik bir vuruş yapan İrfan Can kaleciye takıldı.

15' İrfan Can'ın ortasında kaleci Diogo Sousa topu sektirdi. Seken topu takip eden Youssef En-Nesyri kafayla golü buldu.

15' GOL! Fenerbahçe 1-0 Bodrum FK

13' BODRUM FK GOLÜ KAÇIRDI! Sağ kanatta Kostic'ten topu kapan Seferi taşıyarak ceza sahasına girdi. Çektiği şut dışarı gitti.

11' FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! İsmail Yüksek'in ceza sahası içinde Dzeko'ya verdiği pasta Fenerbahçe kaleci Sousa'ya takıldı.

10' Fenerbahçe sol kanattan bir korner daha kazandı.

10' Fenerbahçe sağ kanattan korner kullanacak.

9' Sol kanatta Kostic'in açtığı orta savunmadan sekerek kornere gitti.

6' Bodrum FK'da ceza sahasının dışına atılan pas savunmadan sekerek Livakovic'e gitti.

5' Bodrum FK ceza sahasından kaleyi yokladı top savunmadan sekerek kaleciye kadar gitti.

4' Fenerbahçe sol kanattan tehlikeli geldi. Dzeko, En Nesyri'ye gönderdi fakat pasta isabet yok.

3' Bodrum FK'da savunma arkasına atılan pasta Puscas topla buluşamadı.

2' Bodrum FK'da George Puscas ceza sahasında topla buluştu fakat Alexander Djiku'ya yaptığı hareket faul.

1' Kadıköy'de ilk düdük çaldı.

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Bodrum FK maçında iki gol var - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sudem meliss:
    Tempoymuş mahalle takımı bodrum Fenerbahçe hiç zevk vermiyor futbolda berbat berbat 7 2 Yanıtla
  • res:
    Şikebahçe attı 0 2 Yanıtla
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