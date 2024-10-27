Fenerbahçe-Bodrum FK maçının ilk 11\'leri belli oldu

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Direnç Tonusluoğlu oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı. Süper Lig'in yeni takımı Bodrum FK ise oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve kendisine 13. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Kostic, İrfan Can, İsmail, Amrabat, Saint-Maximin, Dzeko, En-Nesyri.

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puşcaş.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Bodrum FK müsabakası öncesinde 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor. Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de takımdaki yerini alamayacak.

İKİ TAKIMIN İLK KARŞILAŞMASI

Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez bugün karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı. Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.