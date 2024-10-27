Fenerbahçe, Bodrum FK\'yı 2-0 yendi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'deki maçta rakibi 2-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE'DE SİSTEM DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Bodrum FK karşısında forvette Edin Dzeko-Youssef En-Nesyri ikilisini tercih etti. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada takımı çift forvet olarak sahaya süren Mourinho, 6'sı lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere 9 maç aradan sonra çift forvetli sisteme döndü.

İLK 11'DE BÜYÜK DEĞİŞİM

Mourinho, son oynanan Manchester United maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Manchester United müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdüğü isimlerden Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'yi Bodrum FK maçında yedek soyundururken, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'ya şans verdi. Mourinho, cezalı olan Fred'in yerine de İsmail Yüksek'i oynattı.

PERDEYİ EN-NESYRİ AÇTI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 15. dakikasında golü buldu. İrfan Can'ın ortasında kaleci Diogo Sousa topu sektirdi. Seken topu takip eden Youssef En-Nesyri kafayla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu da belirledi.

FASLI YILDIZIN GOLLERİNİN HEPSİ KAFAYLA

En-Nesyri, bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Youssef En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerdeki tüm golleri kafayla geldi. 27 yaşındaki futbolcu, Göztepe, Manchester United ve Bodrum FK ağlarını kafayla havalandırdı.

İRFAN CAN'DAN HARİKA VOLE

Youssef En-Neysri'nin golünde ortayı yapan isim olan İrfan Can, 19. dakikada takımının ikinci golünü atmaya çok yaklaştı. Milli futbolcu, Maximin'in sol kanattan açtığı ortaya akrobatik bir vuruş yaptı. Yıldız, ismin harika yükselerek vurduğu volenin filelere gitmesine konuk takımın kalecisi Sousa izin vermedi.

OSAYI-SAMUEL FIRSATLARI KAÇIRDI

Maçın ilk yarısında yaşanan iki ayrı pozisyonda İrfan Can'dan aldığı paslarla sağ kanattan ceza alanına giren Osayi-Samuel, bu iki pozisyonda da pas vermek yerine şuta gitti ve iki pozisyonda da kaleci Sousa başarılı oldu.

DZEKO FARKI 2'YE ÇIKARDI

İkinci yarıda etkili olan Fenerbahçe, ilk golde olduğu gibi kaleci Sousa'nın hatasında farkı 2'ye çıkardı. 26 yaşındaki eldivenin hatalı pasında topla buluşan Amrabat, Dzeko'yu topla buluşturdu. Boşnak golcü, kaleciyle karşı karşıya güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skoru 2-0 yaptı. Tecrübeli golcü, böylelikle bu sezon 10. golünü atmış oldu.

MOURINHO'DAN AYNI ANDA 4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Maçın 70. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho aynı anda tam değişiklik yaptı. Fenerbahçe'de; Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Cenk Tosun ve Szymanski oyuna dahil oldu. En-Nesyri, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Maximin kenara geldi.

FENERBAHÇE PUANINI 20 YAPTI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, puanını 20'ye yükseltti. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Bodrum FK ise 10 puanda kaldı. Fenerbahçe, 11. haftada Trabzonspor'a konuk olacak. Akdeniz temsilcisi ise Alanyaspor'u ağırlayacak.