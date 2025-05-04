Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmayı Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle 1-0'lık skorla kazandı.

İSTANBUL'DA DERBİ KAZANAMADI

Sarı-lacivertlilerde bu sonucun ardından kötü bir istatistik de ortaya çıktı. Jose Mourinholu Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı. Portekizli hoca Mourinho, ayrıca kariyerinde ilk kez bir sezonda derbi kazanamadı.

4 DERBİDE 1 PUAN

Beşiktaş'a her iki karşılaşmada da 1-0 kaybeden Kanarya, Galatasaray'a sahasında 3-1 kaybederken, deplasmanda da 0-0 berabere kaldı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si, İstanbul'da oynadığı dört derbi maçından 1 puan çıkarabildi. Kanarya ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'a sahasında 2-1 kaybetti.