Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmayı Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle 1-0'lık skorla kazandı.
Sarı-lacivertlilerde bu sonucun ardından kötü bir istatistik de ortaya çıktı. Jose Mourinholu Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı. Portekizli hoca Mourinho, ayrıca kariyerinde ilk kez bir sezonda derbi kazanamadı.
Beşiktaş'a her iki karşılaşmada da 1-0 kaybeden Kanarya, Galatasaray'a sahasında 3-1 kaybederken, deplasmanda da 0-0 berabere kaldı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si, İstanbul'da oynadığı dört derbi maçından 1 puan çıkarabildi. Kanarya ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'a sahasında 2-1 kaybetti.
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