Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı

Fenerbahçe, bu sezon İstanbul\'da derbi kazanamadı

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı. Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, ilk sezonunda İstanbul derbisi kazanamazken, Portekizli hoca ayrıca kariyerinde ilk kez bir sezonda derbi kazanamadı.

04.05.2025 21:11
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmayı Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle 1-0'lık skorla kazandı.

İSTANBUL'DA DERBİ KAZANAMADI

Sarı-lacivertlilerde bu sonucun ardından kötü bir istatistik de ortaya çıktı. Jose Mourinholu Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı. Portekizli hoca Mourinho, ayrıca kariyerinde ilk kez bir sezonda derbi kazanamadı.

4 DERBİDE 1 PUAN

Beşiktaş'a her iki karşılaşmada da 1-0 kaybeden Kanarya, Galatasaray'a sahasında 3-1 kaybederken, deplasmanda da 0-0 berabere kaldı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si, İstanbul'da oynadığı dört derbi maçından 1 puan çıkarabildi. Kanarya ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'a sahasında 2-1 kaybetti.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferudun ozmen:
    Hala inatla mourinho demenin istikrar demenin anlamı olmadığını anlarlar. Allah rızası için mourinho da alın tüm yönetim olarak çekip gidin bir daha geri dönmemek üzere kim gelirse gelsin yeterki siz devam etmeyin. 18 1 Yanıtla
  • ali aydın:
    Koç ne yüzle hala koltuğu bırakmıyorsun onurlu olmalı insan 15 1 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    Sayın Ali Koç yeter artık öküzün altında buzağı arama yok şunu alacağız yok bunu alacağız fenerbahçe senin babanın malı deği Bırak artık 15 1 Yanıtla
  • rs202020:
    Televole ACUN, Ali kaptan ve Türk futbolunu dünyaya rezil eden Mourinho... Türk futbolu üzerinde bırakmış olduğunuz tahribat için hepinize sonsuz teşekkürler..... 12 1 Yanıtla
  • Mesut Çakar:
    Derbi kazanamaması çok normal bu kadrodan kim ne bekliyorki… akılsızca yönetilen koskoca FB kulübü bişeyler kökten seğişmezse önümüzdeki sezonlardada başarısızlığı süpriz olmayacaktır yazık FB taraftarına… 10 0 Yanıtla
  • Ceylan0745:
    Ali koç seni fenerbahçenin başkanı olarak görmek istemiyoruz,nokta 5 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KUŞLAR GAGALASTI ILISODE ÜZÜLDÜ 2 3 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    tebrikler alikoc fetoculeri şampiyon yaptin 0 2 Yanıtla
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