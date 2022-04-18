Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

18.04.2022 19:22
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla süren idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla yarın dostluk maçı yapacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
19:17 Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
19:15 Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı
19:09 Eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen adam evinde asılı bulundu!
18:37 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
18:21 "6'lı ittifak dağılıyor mu?" iddiasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı yanıt verdi: Altılı masa yoluna devam edecek
18:19 Putin, nükleer bombardıman uçağını Ukrayna sınırına gönderdi
18:05 Babasını öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı
18:01 Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Sezer Öztürk'e 23 yıl 9 ay hapis istemi
17:36 İlişki terapisti Selin Karacehennem, kendisine yöneltilen bekaret sorusuna yanıt verdi: Sakın anlatmayın
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 19:38:33. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement