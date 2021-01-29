Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

29.01.2021 20:20

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel uygulamalarla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş salonda özel program dahilinde çalıştı. Gökhan Gönül bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlarken, Marcel Tisserand'ın tedavisine devam edildi.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA
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