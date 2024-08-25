Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor\'u deplasmanda 5-0 yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlıktan döndükten sonraki ilk maçında 3 gol birden atan Fred, kariyerinde ilk kez hat-trick yapmayı başardı. Öte yandan Mourinho'nun öğrencileri, bu galibiyetle birlikte 7 puana yükselerek maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

25.08.2024 23:29  Güncelleme: 00:05
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, Fred'in yıldızlaştığı maçta rakibini 5-0 mağlup etti.

FRED GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe, sakatlıktan dönerek formasına kavuşan Fred ile 15. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen Tadic, topu Brezilyalı yıldızın önüne bıraktı. Tecrübeli orta saha, driblingle topu sürerek uzaktan harika bir şutla topu ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu belirledi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi

FENERBAHÇE 2 KEZ PENALTI BEKLEDİ

Sarı-lacivertli takım 18. dakikada Oosterwolde'nin, 39. dakikada ise Fred'in yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Futbolcular, karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'a yoğun itirazda bulundu. Ancak Doman, her 2 pozisyonda da oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi

DZEKO FARKI 2'YE ÇIKARDI

Mert Müldür'ün savunma arkasına attığı pasta topla buluşan ve sağ kanattan ceza sahasına giren Dzeko, dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla fileleri buldu ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Sarı-lacivertlilerin en golcü ismi olan Boşnak forvet, bu sezondaki 7. maçında 7. kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi

FRED HAT-TRICK YAPTI

60. dakikada Maximin, sağ kanattan getirdiği topu arka direkteki Fred'e gönderdi ve Brezilyalı yıldız topu filelere göndererek skoru 3-0'a getirdi. 64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan 31 yaşındaki futbolcu, Dzeko'nun kaleciden seken topunu filelere gönderdi ve hat-trick yaparak Fenerbahçe'yi 4-0 öne geçirdi.

FRED'İN KARİYERİNDE BİR İLK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, sakatlığını atlatarak Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuştu. Deplasmandaki karşılaşmada 15, 60 ve 64. dakikalarda goller bularak kariyerinde ilk kez hat-trick yapmayı başardı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi

GÖKHAN AKKAN ISLIKLANDI

Çaykur Rizespor'unkalecisi Gökhan Akkan, Fenerbahçe'den yediği goller sonrası Rizesporlu taraftarlar tarafından maç boyunca ıslıklanarak protesto edildi.

ALIKULOV KENDİ KALESİNE ATTI

Fenerbahçe, bu golden yalnızca 2 dakika sonra 5. golü buldu. 66. dakikada Tadic'in ceza sahasına çevirdiği top, Rizesporlu Alikulov'a çarparak filelere gitti ve fark böylelikle 5'e yükseldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertli takım bu 5-0'lık skorla sahadan ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.

LEVENT MERCAN İLK KEZ OYNADI

Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile anlaşarak İngiltere'ye gitmesinin ardından sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, ilk kez Rizespor deplasmanında forma şansı buldu. 23 yaşındaki sol bek, 81. dakikada maçın yıldızı Fred'in yerine oyuna girerek Fenerbahçe'ye "Merhaba" dedi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi

KANARYA LİDER OLDU

Fred'in yıldızlaştığı maçta Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyet ve 3 puanla dönen Fenerbahçe, puanını 7'ye yükselterek maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (21)

  • Çelikk: Her sene aynı tezgah satılık rize 34 44 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Rize’ye satılık diyenler, yıllarca kendi takımlarının yaptıklarına baksın. Fenerbahçe takım otobüsünün Rize’de kurşunlandığını hatırlatır, Fenerbahçe’nin söke söke aldığı bir maç yayıncı kuruluş gururla sunar 41 22 Yanıtla
  • Kerim Başdal: İlk yarıdaki hakem performansına güzel cevap oldu Tebrikler Fenerbahçem!! 43 19 Yanıtla
  • Selcuk Aydin: Gümbür gümbür geliyor sarı kanaryam bu yıl ligin tozu dumanına katacak 29 21 Yanıtla
    Alparslan Dövücü: Şike ile mi 2 3
  • Adem Karasu: Rize kalecisi evlere şenlik 27 17 Yanıtla
  • Hakan Topcu: Kaleci kollarını evde unutmuş maşallah en kötü kaleci o gollerin en az üçünü rahat kurtarır 22 17 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Teşekkürler Gökhan akkan maçın yıldızısın sen o ekmeği evine nasıl götürüyorsun yediği kaba pisleye. Adam 15 23 Yanıtla
    Alparslan Dövücü: Fenev senin kardeşindi ya 8taşlı 1 0
  • Ali Arslan: Takım yüzde 50 60 lara çıkmış, ikili mücadelelerin hepsini kazanıyoruz fizik güç anlamında çok farklı duruma gelmişiz iki hafta sonra bu ligde hiçbir rakibimiz kalmaz,bir iki rutusla yüzde 80 lere ciktigimizda Avrupa şampiyonluğuda hayal degil 21 13 Yanıtla
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