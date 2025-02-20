Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles FC'ye kiraladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles FC'ye kiraladı

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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 2024-2025 sezonunun sonuna kadar MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiraladı. Kulüpler arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor. Cengiz, 2023 yazında 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilmiş ve o dönem sarı-lacivertli kulübün bonservis rekorunu kırmıştı.

20.02.2025 17:13
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Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, MLS ligi ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.

KİRALIK GİTTİ

Fenerbahçe'den Cengiz için yapılan açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir" denildi.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Los Angeles FC ise 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Los Angeles FC'nin Genel Menajeri John Thorrington, "Cengiz, uluslararası rekabetin en üst seviyelerinde deneyim sahibi, üst düzey bir oyuncu. Dünyanın en iyi liglerinden bazılarında kendini kanıtladı ve hücum yetenekleriyle başarımıza katkıda bulunacak" dedi.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles FC'ye kiraladı

CENGİZ'DEN İLK SÖZLER

Cengiz Ünder ise, "Los Angeles taraftarlarının önünde oynamak ve kulübün geniş kültürünü temsil etmek için sabırsızlanıyorum. Los Angeles'ın birçok etnik kökene ev sahipliği yaptığının ve kulübün aralarında birçok Ermeni'nin de bulunduğu çok kültürlü bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum. Ben futbolu seven ve onun birleştirici kültürüne inanan bir profesyonelim. İngiltere, İtalya ve Fransa'da oynadım. Sevinçlerimi ve üzüntülerimi takım arkadaşlarımla, taraftarlarla ve birçok farklı etnik kökenden gelen diğer insanlarla paylaştım. Burada da bunu yapmaya devam edeceğim. Taraftarlarımızın sporun birleştirici gücünün farkında olduğunu biliyorum. Umarım birbirimizi kucaklayabiliriz." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

2023 yazında Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, o dönem sarı-lacivertlilerin tarihinde en fazla bonservis bedeli ödediği futbolcu olmuştu. Bu rekoru geçtiğimiz yaz 19.5 milyon euroya Sevilla'dan alınan Faslı golcü Youssef En-Nesyri kırdı. Bu sezon Fenerbahçe formasını 9 maçta giyen 27 yaşındaki oyuncu, sadece 252 dakika süre alabildi ve skor katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder\'i Los Angeles FC\'ye kiraladı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles FC'ye kiraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cihan CANKAYA:
    üstüne kac para verdiniz 101 0 Yanıtla
  • Tayfur:
    Çok dürüstlükle övünüyorsanız, oyuncu bedellerini maaşlarını neden gizli tutuyorsunuz? Yabancı basın 15,5 milyon euro yazdı Talisca'ya doğru mu? Herkes açıklıyor, sizin aldığınız oyuncuların kap bildirimleri nerede? Etik ve adil rekabete, limite uygun hareket ediyor musunuz? Federasyon göz yumuyor mu? Her takım rekabet halindeyken, kime nasıl güveneceğiz? 76 15 Yanıtla
  • Murat Çil:
    elimizde patladı kim aldıysa sağolsun keşke satılsaydı ama kimse almaz bunu 26 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Naşla Vasıfsız Beygir 14 10 Yanıtla
  • Behzat:
    beş kuruş etmez vasipsiz 16 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Adam basına karşı takımla ilgili pozitif bir şeyler söyleyebilmek için interneti açıp araştırma yapmış, ders çalışmış. Nereye gittiğini kendi de bilmiyor. 12 5 Yanıtla
  • Alper Ülgentay:
    baruthane pilavcısı bu barıthane şöğüşçüsü hahaha 5 8 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    cengiz ünder ! öncelikle Türk milletine (ve FB taraftarına) ayıp ettin. düzgün çalışmadın, futbolun sana verdiklerini milletine vermedin… tamam, bir Ronaldo çizgisinde çalışmak kolay değil ama, işinin-gençliğinin hakkını verecek kadar da çalışmadığın kanaatindim… 10 2 Yanıtla
    Murat Çil:
    aldığı paranın hakkını verseydi yeterdi 0 0
  • ART BROADWAY:
    Aldığın para helal değil Cengiz ÜNDER, 1 1 Yanıtla
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