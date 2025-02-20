Fenerbahçe, Cengiz Ünder\'i Los Angeles FC\'ye kiraladı

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Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, MLS ligi ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.

KİRALIK GİTTİ

Fenerbahçe'den Cengiz için yapılan açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir" denildi.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Los Angeles FC ise 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Los Angeles FC'nin Genel Menajeri John Thorrington, "Cengiz, uluslararası rekabetin en üst seviyelerinde deneyim sahibi, üst düzey bir oyuncu. Dünyanın en iyi liglerinden bazılarında kendini kanıtladı ve hücum yetenekleriyle başarımıza katkıda bulunacak" dedi.

CENGİZ'DEN İLK SÖZLER

Cengiz Ünder ise, "Los Angeles taraftarlarının önünde oynamak ve kulübün geniş kültürünü temsil etmek için sabırsızlanıyorum. Los Angeles'ın birçok etnik kökene ev sahipliği yaptığının ve kulübün aralarında birçok Ermeni'nin de bulunduğu çok kültürlü bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum. Ben futbolu seven ve onun birleştirici kültürüne inanan bir profesyonelim. İngiltere, İtalya ve Fransa'da oynadım. Sevinçlerimi ve üzüntülerimi takım arkadaşlarımla, taraftarlarla ve birçok farklı etnik kökenden gelen diğer insanlarla paylaştım. Burada da bunu yapmaya devam edeceğim. Taraftarlarımızın sporun birleştirici gücünün farkında olduğunu biliyorum. Umarım birbirimizi kucaklayabiliriz." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

2023 yazında Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, o dönem sarı-lacivertlilerin tarihinde en fazla bonservis bedeli ödediği futbolcu olmuştu. Bu rekoru geçtiğimiz yaz 19.5 milyon euroya Sevilla'dan alınan Faslı golcü Youssef En-Nesyri kırdı. Bu sezon Fenerbahçe formasını 9 maçta giyen 27 yaşındaki oyuncu, sadece 252 dakika süre alabildi ve skor katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.