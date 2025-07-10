Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı

Gelecek sezon planlamalarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'nin stat isim ve Avrupa forma göğüs sponsoru resmen belli oldu.

CHOBANI İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli kuliüp, stat isim sponsorluğu ve Futbol A takımı'nın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."

YILLIK KAZANACAĞI RAKAM

Fenerbahçe'nin, Chobani ile yaptığı stat isim sponsorluğu anlaşmasından yıllık 20 milyon euro kazanacağı iddia ediliyor. Ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.