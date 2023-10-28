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Fenerbahçe'nin, Cumhuriyet'in 100. yılına özel çıkardığı forma büyük ilgi gördü - Son Dakika

Fenerbahçe'nin, Cumhuriyet'in 100. yılına özel çıkardığı forma büyük ilgi gördü

Son Güncelleme: 28.10.2023 15:59

Fenerbahçe, Cumhuriyet'in 100. yılına özel çıkardığı formasının tanıtımını yaptı. Sarı-lacivertliler, üzerinde birçok detay bulunan formayı Pendikspor karşılaşmasında giyecek. Yeni formalar, 1.350 liradan satışa sunulurken oluşan yoğunluktan Fenerbahçe'nin ürün mağazası Fenerium'un web sitesi çöktü ve bir süre erişim sağlanamadı.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Cumhuriyet'in 100. yılı için özel forma çıkardı. Sarı-lacivertlilerin, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'e dair detayların bulunduğu forması çok beğenilirken, satın almak isteyen taraftarların yoğunluğu nedeniyle kısa süreliğine Fenerium'a erişim sorunu yaşandı. Sarı-lacivertlilerin özel forması 1.350 liradan satışa sunudlu

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"FENERBAHÇE, 29 EKİM'DE SAHAYA 100. YIL ÖZEL FORMASIYLA ÇIKIYOR"

Bir Cumhuriyet düşünün; Her izini gururla taşıdığımız... Ve bir forma, Cumhuriyetimizin hikayesiyle özdeşleşmiş. 29 Ekim'de Fenerbahçe sahaya 100. yıl özel formasıyla çıkıyor. Tam 100 yıl önce, bir ulusun uyanışı, kimliğine ve bağımsızlığına kavuşması; medeniyet basamaklarına atılan fedakârlık, emek dolu ilk adım. Cumhuriyetimizin asırlık tarihinde her zaman ülkesini ve milli değerleri benliğinde hisseden Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçemiz, en büyük bayramımızın 100. Yıldönümü için tasarımında tarihimizden kesitlerin yer aldığı özel bir forma hazırladı.

FORMADAKİ DETAYLAR

Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, 29 Ekim 2023 Pazar günü oynayacağımız Siltaş Yapı Pendikspor maçında gururla taşıyacağımız formamızda; ilkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, 1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer alıyor. Formamızın yakasındaki ipler, özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman halkımızı temsil ediyor. Her bir çizgisi bir hikayenin parçası olan formamızın arkasında ise Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm fertleri için 'imza' bir fotoğraf yer alıyor; Formamız, kayıtsız şartsız egemenlik temellerinin atıldığı, demokrasinin ve milletin en sağlam dayanağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen tarihi fotoğrafı taşıyor… sonsuza dek Cumhuriyet!"

İşte o forma:

Fenerbahçe, Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma çıkardı! Yoğunluktan Fenerium'un sitesi çöktü
Fenerbahçe, Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma çıkardı! Yoğunluktan Fenerium'un sitesi çöktü
Fenerbahçe, Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma çıkardı! Yoğunluktan Fenerium'un sitesi çöktü

Cumhuriyet, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin, Cumhuriyet'in 100. yılına özel çıkardığı forma büyük ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin, Cumhuriyet'in 100. yılına özel çıkardığı forma büyük ilgi gördü - Son Dakika
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