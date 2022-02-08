Üye Girişi
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçından notlar

08.02.2022 20:41
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'e sürdüğü Jose Sosa ve Dimitris Pelkas'ı yedek soyundururken, bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci'yi de oynatamadı.

Kartal, Sosa'nın yerine Ozan Tufan'ı, İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Hakan Yandaş'ı ve Dimitris Pelkas'ın yerine de Enner Valencia'yı ilk 11'de görevlendirdi.

İsmail Kartal, Kayserispor karşısında kalede Berke Özer'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu.

Orta sahaya Ozan Tufan, Miguel Crespo ve Mert Hakan Yandaş'ı süren Kartal, kenarlarda ise Bright Osayi-Samuel ile Enner Valencia'yı oynattı. Tecrübeli çalıştırıcı, forvet hattında ise Mergim Berisha'ya şans tanıdı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Diego Rossi, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Arda Güler, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak ise İsmail Kartal'dan şans bekledi.

Kadroda 6 eksik

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Mesut Özil, kadroda yer almadı.

Mert Hakan 5 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 5 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

27 yaşındaki futbolcu, ligde son olarak Adana Demirspor karşısında ilk 11'de oynamıştı.

Söz konusu maçın ardından sakatlanan Mert Hakan, Fraport TAV Antalyaspor, Altay ve Demir Grup Sivasspor maçlarında yer alamamıştı.

Deneyimli orta saha, ligde son maçta Medipol Başakşehir'e karşı ise son bölümde oyuna girmişti.

Arda Güler kadroda yer aldı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, uzun bir sürenin ardından kadroya dahil edildi.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık döneminde takımdan uzak kalan Arda, Kayserispor maçında yeniden kadroya alındı.

Taraftarlar ilgi göstermedi

Fenerbahçe taraftarları, Yukatel Kayserispor maçına ilgi göstermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada az sayıda taraftar takımına destek verdi.

YORUMLAR
500

İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:43 2022 Oscar Ödülleri heyecanı başladı! İşte adaylar!
19:40 6'lı liderler zirvesi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz ziyaret! İşte ele alınan konu başlıkları
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
19:33 Son Dakika: Benzine zam geldi, işte il il yeni fiyatlar
19:32 Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktı: Bir daha geri dönmeyeceğim, son kararım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 20:55:37. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement