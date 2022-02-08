Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'e sürdüğü Jose Sosa ve Dimitris Pelkas'ı yedek soyundururken, bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci'yi de oynatamadı.

Kartal, Sosa'nın yerine Ozan Tufan'ı, İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Hakan Yandaş'ı ve Dimitris Pelkas'ın yerine de Enner Valencia'yı ilk 11'de görevlendirdi.

İsmail Kartal, Kayserispor karşısında kalede Berke Özer'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu.

Orta sahaya Ozan Tufan, Miguel Crespo ve Mert Hakan Yandaş'ı süren Kartal, kenarlarda ise Bright Osayi-Samuel ile Enner Valencia'yı oynattı. Tecrübeli çalıştırıcı, forvet hattında ise Mergim Berisha'ya şans tanıdı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Diego Rossi, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Arda Güler, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak ise İsmail Kartal'dan şans bekledi.

Kadroda 6 eksik

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Mesut Özil, kadroda yer almadı.

Mert Hakan 5 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 5 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

27 yaşındaki futbolcu, ligde son olarak Adana Demirspor karşısında ilk 11'de oynamıştı.

Söz konusu maçın ardından sakatlanan Mert Hakan, Fraport TAV Antalyaspor, Altay ve Demir Grup Sivasspor maçlarında yer alamamıştı.

Deneyimli orta saha, ligde son maçta Medipol Başakşehir'e karşı ise son bölümde oyuna girmişti.

Arda Güler kadroda yer aldı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, uzun bir sürenin ardından kadroya dahil edildi.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık döneminde takımdan uzak kalan Arda, Kayserispor maçında yeniden kadroya alındı.

Taraftarlar ilgi göstermedi

Fenerbahçe taraftarları, Yukatel Kayserispor maçına ilgi göstermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada az sayıda taraftar takımına destek verdi.