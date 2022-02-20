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Fenerbahçe'de 8 değişiklik - Son Dakika

Fenerbahçe'de 8 değişiklik

20.02.2022 19:09
Fenerbahçe'de 8 değişiklik

Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesine UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag maçına göre 8 farklı isimle sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesine UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag maçına göre 8 farklı isimle sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçın 11'inde 2'si zorunlu 8 değişikliğe gitti. Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nu cezası, Kim Min-Jae'i sakatlığı sebebiyle oynatamazken, Nazım, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Pelkas ve Valencia'yı ise yedek soyundurdu. Kartal, Hatayspor maçına şu 11'le çıktı: " Altay, Ozan, Serdar, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun." - İSTANBUL

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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