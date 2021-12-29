Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki kale arkalarına özel pankart açarak 3 Temmuz göndermesinde bulunurken, futbolcularda sahaya 'Haklıydık, Kazandık' pankartıyla çıktı.
Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin Futbolda Şike Davası'ndaki beraatları onamasının ardından sarı-lacivertli kulüp, Afyonspor maçında kale arkalarına pankart açtı. Pankartta 27 Aralık 2021 tarihine not düşülerek "Alın Terimiz, Davamızdı!, Haklıydık, Kazandık!" ifadelerine yer verilirken, sarı-lacivertli futbolcularda aynı pankartla sahaya çıktı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den '3 Temmuz' göndermesi - Son Dakika Spor