Fenerbahçe\'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu ligin iddialı ekibi Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan yıldız isim, maçın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad ile anlaşmaya varan 28 yaşındaki Youssef En-Nesyri, salı günü İstanbul'dan ayrılacak ve Suudi Arabistan'a gidecek. Al Ittihad için sağlık kontrollerinden geçecek En-Nesyri, ardından resmi imzayı atacak.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta süre bulan deneyimli oyuncu, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
