Taraftarın ismini unuttuğu futbolcu takımdan ayrılıyor

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Fenerbahçe antrenörü Jose Mourinho'nun özellikle kamp döneminde ve hazırlık maçlarında sık sık görev verdiği isimlerden biri olan Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli ekip kadrosunda düşünmediği Bartuğ Elmaz'ı, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a kiralayacak. Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da geçiren Bartuğ'un, devre arasında yeniden Kırmızı Beyazlı takıma kiralanacağı da gelen haberler arasında. Genç Bartuğ'un da teklifi yeniden kabul ettiği gelen haberler arasında.

SKOR ÜRETEMEDİ

Bartuğ, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda çıktığı 3 maçta sadece 46 dakika süre alırken, gol veya skor katkısı üretemedi.