Taraftarın ismini unuttuğu futbolcu takımdan ayrılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Taraftarın ismini unuttuğu futbolcu takımdan ayrılıyor

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına yönelik kadro planlamasını oluşturmaya başladı. Bu kapsamda genç futbolcu Bartuğ Elmaz'ın Süper Lig ekibine kiralanacağı belirtildi. Elmaz'ın Sivasspor'a kiralanacağı ve bu konuda anlaşmanın yapıldığı öğrenildi.

21.11.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe antrenörü Jose Mourinho'nun özellikle kamp döneminde ve hazırlık maçlarında sık sık görev verdiği isimlerden biri olan Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli ekip kadrosunda düşünmediği Bartuğ Elmaz'ı, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a kiralayacak. Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da geçiren Bartuğ'un, devre arasında yeniden Kırmızı Beyazlı takıma kiralanacağı da gelen haberler arasında. Genç Bartuğ'un da teklifi yeniden kabul ettiği gelen haberler arasında.

SKOR ÜRETEMEDİ

Bartuğ, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda çıktığı 3 maçta sadece 46 dakika süre alırken, gol veya skor katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'de ayrılık: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu
Bartuğ Elmaz
Taraftarın ismini unuttuğu futbolcu takımdan ayrılıyor

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Sivasspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın ismini unuttuğu futbolcu takımdan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sebahattin sarı:
    Yigido ya gelsin tabi başka takımmı var 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 12:00:27. #1.11#
SON DAKİKA: Taraftarın ismini unuttuğu futbolcu takımdan ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.