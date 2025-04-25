Fenerbahçe\'de ayrılık kapıda! Yıldız kaleci İspanya\'ya gidiyor

Kayserispor maçında yaşadığı puan kaybıyla şampiyonluk şansı zorlaşan Fenerbahçe'de, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

TAKIMDAN AYRILIYOR

Sarı-lacivertli ekipte, kaleci pozisyonunda önemli bir gelişme yaşanıyor. Takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Hırvat eldiven Dominik Livakovic için beklenen bonservis bedeli de ortaya çıktı.

YENİ ADRESİ DE BELLİ

Fotomaç'ın haberine göre Hırvat eldivenin, kariyerine İspanya La Liga'da devam etmek istediği belirtiliyor. Oyuncunun menajerinin de İspanya'da kulüp arayışında olduğu gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe yönetiminin, takımdan ayrılması beklenen Dominik Livakovic'in transferinden gelir elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin, Hırvat kaleciyi 10 milyon euronun altında bir miktara bırakmayı düşünmediği öğrenildi.