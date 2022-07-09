Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı

09.07.2022 14:09
Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı

Fenerbahçe, geçen sezon Hull City'e kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisi ile birlikte İngiliz ekibine transfer olduğunu açıkladı.

Hull City, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini aldı.

"HULL CITY'E KALICI TRANSFERİ TAMAMLANMIŞTIR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BONSERVİS BEDELİ 4.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh için Hull City'den 4.5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzden 50 pay kazanacak.

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Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı - Son Dakika
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