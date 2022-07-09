Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı

Hull City, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini aldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Fenerbahçe, İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh için Hull City'den 4.5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzden 50 pay kazanacak.
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