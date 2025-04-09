Süper Lig'de şampiyonluğa konsantre olan Fenerbahçe'de milli yıldız sezon sonunda takımdan ayrılacağını yönetime bildirdi.
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, geleceği hakkında kararını verdi. Teknik direktör Jose Mourinho'yla yıldızı barışmayan İsmail Yüksek, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tecrübeli oyuncunun yönetimle görüştüğü ve "gelen teklifleri kabul edin" dediği belirtildi. İsmail'i Fransa'dan takip eden kulüpler var ve milli yıldız sezon sonunda ayrılacak.
Sarı-lacivertli forma ile bu sezon Süper Lig'de 13, Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 1 ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 3 maç olmak üzere toplamda 23 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 1397 dakika sahada kaldı ancak gol katkısı sağlayamadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Gelen teklifleri kabul edin - Son Dakika
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