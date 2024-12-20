Fenerbahçe\'de bomba Talisca gelişmesi

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin aylardır gündeminde yer alan Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İLERLEME KAYDEDİLDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerü, Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldızın kiralık transferinde ilerleme kaydetti ve bu transferde son aşamaya geldi.

"NEREYE GİTTİĞİMİ BİLMİYORUM"

Suudi Arabistan basını da geçtiğimiz günlerde Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğunu duyurmuş, Talisca ise bu gelişmenin ardından, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.