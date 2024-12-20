Fenerbahçe'de bomba Talisca gelişmesi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de bomba Talisca gelişmesi

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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldızın kiralık transferinde ilerlemeler kaydetti.

20.12.2024 14:46
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin aylardır gündeminde yer alan Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İLERLEME KAYDEDİLDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerü, Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldızın kiralık transferinde ilerleme kaydetti ve bu transferde son aşamaya geldi.

"NEREYE GİTTİĞİMİ BİLMİYORUM"

Suudi Arabistan basını da geçtiğimiz günlerde Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğunu duyurmuş, Talisca ise bu gelişmenin ardından, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Fenerbahçe\'de bomba Talisca gelişmesi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de bomba Talisca gelişmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bilişim Hurda:
    BOMBA DEĞİL BALON TALİSCA FENERE PATLAYACAK 44 8 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    ne yaparsınız yapın boş.şampiyon cim bom. 34 9 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    FENERBAHÇE,NİN İSİMİNİ AĞZINIZİA ALMAYİN ÇÜNKÜ SİZDEN DAHA KALİTELİ İNSANLARA YAKIŞIR 6 17 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bomba İçinde Patlasın 15 4 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    vurgunn imkani 5 1 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    Yapacak haber bulamayınca talisca haberi yapalım demişsiniz 1 1 Yanıtla
  • Crixus :
    Baska adam mi kalmadi mq 1 0 Yanıtla
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