Süper Lig devi Fenerbahçe'nin aylardır gündeminde yer alan Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerü, Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldızın kiralık transferinde ilerleme kaydetti ve bu transferde son aşamaya geldi.
Suudi Arabistan basını da geçtiğimiz günlerde Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğunu duyurmuş, Talisca ise bu gelişmenin ardından, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de bomba Talisca gelişmesi - Son Dakika
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