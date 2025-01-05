Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor maçının kadrosunda sürprizlere imza attı. Levent Mercan'a ilk kez 11'de şans veren Portekizli teknik adam, Dzeko ve En-Nesyri ikilisini ise beraber sahaya sürdü. Hazır olmayan Livakovic'in yerine de kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyor.

05.01.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Hatayspor karşılaşmasının ilk 11'de sürpriz tercihler yaparak bu sezon bir ilke imza attı.

LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DE

Portekizli teknik adam, sezon başında transfer edilen ve fazla forma şansı vermediği Levent Mercan'ı bı sezon ilk kez 11'de sahaya sürdü. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu.

DZEKO VE EN-NEYSRI AYNI ANDA SAHADA

Mourinho, hattında ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ikilisine birlikte forma verdi. Tecrübeli hoca, bu tercihini "9 gün boyunca üst üste çalışabildik. Sezon ortasında bunu bulmak zor. Sıkı bir şekilde çalıştık. Bazı şeyleri geliştirdik, bazı yeni şeyler katmaya çalıştık. Bugün mesela Dzeko ve En-Nesyri birlikte başlayacaklar. Bunu denemek için çok şansımız olmamıştı çünkü Youssef sezon başı aramıza hemen katılamamıştı" sözleriyle açıkladı.

KALE İRFAN CAN'A EMANET

Öte yandan sarı-lacivertlilerin kalesini Hatayspor maçında İrfan Can Eğribayat koruyor. Hırvat kaleci Dominik Livakovic, hazır olmadığı geçerekçesiyle maç kadrosunda dahi yer almıyor. Yedekler arasında ise kaleci olarak Ertuğrul Çetin yer alıyor.

MAXIMIN KADRODA YOK

Ayrıca Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, hafif ağrıları nedeniyle tedbir amacıyla maç kadrosunda yer almadı. Oğuz Aydın ise sakatlık dönüşü hazır olmadığı gerekçesiyle maç kadrosunda yok. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan diğer isimler Samet Akaydin ve İsmail Yüksek de Hatayspor maçı kadrosunda yer almıyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

İlk 11: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.

Yedekler: Ertuğrul, Mert, Yusuf, Bartuğ, Mert Hakan, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, Yiğit Emir, Cenk.

Fenerbahçe\'de bu sezon bir ilk yaşandı

İrfan Can Eğribayat, Trendyol Süper Lig, Dominik Livakovic, Jose Mourinho, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    essekmorunho fenerli.olarak yine sonumuz hüsran o paralı kopek ler olmazsaydi kongre aziz baba gelcekti 13 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Bunlar hep Okan Buruk hayranlığı. Osimhen ve icardiyi beraber sürerken sende sürecektin 1 3 Yanıtla
  • monşer null:
    İlkler bitmez 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aziz Başkan Fenerbahçe Şampiyon Olacak mı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
18:51 Serdal Adalı’dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı reddetti Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
13:23 MHK’den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç
13:03 Osimhen’in yeni takımını duyurdular Osimhen'in yeni takımını duyurdular
12:57 Turist otobüsü uçuruma yuvarlandı: 12 yolcu hayatını kaybetti Turist otobüsü uçuruma yuvarlandı: 12 yolcu hayatını kaybetti
12:56 ATM’ye gidenler elleri boş döndü ATM'ye gidenler elleri boş döndü
12:54 Orhan Gencebay’dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
12:16 Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
12:07 İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti
12:01 Ertem Şener’den Galatasaraylıları delirtecek yorum: Posterini assınlar Ertem Şener'den Galatasaraylıları delirtecek yorum: Posterini assınlar
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:28 Maçların şifresiz yayınlandığı organizasyonda finalin adı belli oldu Maçların şifresiz yayınlandığı organizasyonda finalin adı belli oldu
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 20:17:20. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.