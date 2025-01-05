Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Hatayspor karşılaşmasının ilk 11'de sürpriz tercihler yaparak bu sezon bir ilke imza attı.
Portekizli teknik adam, sezon başında transfer edilen ve fazla forma şansı vermediği Levent Mercan'ı bı sezon ilk kez 11'de sahaya sürdü. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu.
Mourinho, hattında ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ikilisine birlikte forma verdi. Tecrübeli hoca, bu tercihini "9 gün boyunca üst üste çalışabildik. Sezon ortasında bunu bulmak zor. Sıkı bir şekilde çalıştık. Bazı şeyleri geliştirdik, bazı yeni şeyler katmaya çalıştık. Bugün mesela Dzeko ve En-Nesyri birlikte başlayacaklar. Bunu denemek için çok şansımız olmamıştı çünkü Youssef sezon başı aramıza hemen katılamamıştı" sözleriyle açıkladı.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin kalesini Hatayspor maçında İrfan Can Eğribayat koruyor. Hırvat kaleci Dominik Livakovic, hazır olmadığı geçerekçesiyle maç kadrosunda dahi yer almıyor. Yedekler arasında ise kaleci olarak Ertuğrul Çetin yer alıyor.
Ayrıca Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, hafif ağrıları nedeniyle tedbir amacıyla maç kadrosunda yer almadı. Oğuz Aydın ise sakatlık dönüşü hazır olmadığı gerekçesiyle maç kadrosunda yok. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan diğer isimler Samet Akaydin ve İsmail Yüksek de Hatayspor maçı kadrosunda yer almıyor.
İlk 11: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.
Yedekler: Ertuğrul, Mert, Yusuf, Bartuğ, Mert Hakan, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, Yiğit Emir, Cenk.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)