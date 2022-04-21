Fenerbahçe'de büyük tehlike! Yıldız savunmacı Szalai sezonu kapatabilir - Son Dakika
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Fenerbahçe'de büyük tehlike! Yıldız savunmacı Szalai sezonu kapatabilir

21.04.2022 14:26

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı dostluk maçında sakatlanan Szalai'den gelen haberler kötü. Rizespor maçının kadrosuna alınmayacağı bildirilen Macar savunmacının sezonu kapatma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Shakhtar Donetsk ile oynanan dostluk maçında omzundan sakatlanan Szalai'nin durumu kritik. Mücadelenin ikinci yarısında rakip oyuncuyla çarpışıp acı içinde yerde kalan Szalai, omzunu tutarak 67. dakikada sedyeyle kenara gelmişti. Omzu çıkan 23 yaşındaki futbolcunun omzunun çıktığı tespit edildi ve hızlı müdahale ile yerine takıldı.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Shakhtar maçında sakatlanan Szalai sezonu kapatabilir

KADRODA YOK

Tedavisine başlanan Szalai Rize maçının kadrosuna alınmayacak. Fanatik'teki habere göre detaylı muayeneden geçecek olan yıldız savunmacının sezonu kapatma ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

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Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de büyük tehlike! Yıldız savunmacı Szalai sezonu kapatabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de büyük tehlike! Yıldız savunmacı Szalai sezonu kapatabilir - Son Dakika
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