Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe\'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Son Güncelleme: 05.01.2021 15:10

Süper Lig'in 17. haftasında 7 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 17. haftasında 7 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma ve çabukluk idmanının ardından pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönen Caner Erkin'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi.

Serdar Aziz'in çalışmalarını salonda sürdürdüğü, ayak bileğinde ağrıları bulunan Filip Novak ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Diego Perotti'nin ise bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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