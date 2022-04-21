Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı

21.04.2022 14:45
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, sahasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, sahasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:52:18. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement