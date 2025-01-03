Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı

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Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesinde iki kötü gelişme yaşandı. Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. İki oyuncu da Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Özellikle İsmail Yüksek'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

03.01.2025 15:22
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Hatayspor maçı öncesinde iki can sıkan gelişme birden yaşandı.

HATAYSPOR MAÇINDA YOKLAR

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcularından Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. iki oyuncu da Hatayspor maçında forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı
Fenerbahçe\'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı

İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Fenerbahçe, Hatayspor, Deprem, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emre null:
    2 yıldız dan birisi samet akaydın :))) takımın yararına olmuş :))) 33 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Samed isabet olmuş oynamasın zaten 22 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Acun Ilıcalı ile Ali Koç mu ? 15 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    2 si balon zaten katki 0 talisca gelcek zaten 9 0 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    vay be Hatay bir puan alırsa yine ali koça kıvırma payı çıkar 6 1 Yanıtla
  • vasfi demir:
    ne büyük yıldız )))))) 6 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    FENERBAHÇE DE YILDIZ Mİ VAR HEPSİ ÇÖP FENERİN TEK YILDIZI TFF 5 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    olmamaları daha hayırlı sarı civcivler için :)) 4 1 Yanıtla
  • Cihangir Yazici:
    BANKO MAC ZATİ 3 0 Yanıtla
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