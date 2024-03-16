Fenerbahçe\'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği İftar Organizasyonu

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin geleneksel iftar organizasyonu düzenlendi. Dernek Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Türkiye'nin her bir köşesinden üniversite okumaya gelen gençleri, Trabzonlu gençlerle bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti. İftar yemeğine Trabzon dernekleri, sivil toplum kuruluşları, Trabzonlu sanatçılar, Üniversiteli Trabzonsporlular Derneği üyeleri ve basın mensupları katıldı. Dernek başkanı, gençlerin devralacağı sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere örnek olmaya çalıştıklarını ve üniversiteli gençleri desteklediklerini ifade etti. Ayrıca dernek olarak birçok üniversitede aktif olduklarını ve 440 Trabzonlu kardeşlerini işe yerleştirdiklerini belirtti.