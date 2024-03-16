Süper Lig devi Fenerbahçe şampiyonluk yolunda sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Sarı-lacivertlilerde, son oynanan karşılaşmada sakatlanan Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'nin, Saint-Gilliose maçına sonradan oyuna giren ve sakatlanan Mert Hakan Yandaş'dan kötü haber geldi. TRT Spor'un haberine göre Yandaş'ın, Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor. Yıldız futbolcunun sakatlığı hakkında Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Yıllardır formasını giydiği sarı-lacivertli takımda bu sezon toplamda 23 maça çıkan deneyimli futbolcu 3 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok - Son Dakika
Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin geleneksel iftar organizasyonu düzenlendi. Dernek Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Türkiye'nin her bir köşesinden üniversite okumaya gelen gençleri, Trabzonlu gençlerle bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti. İftar yemeğine Trabzon dernekleri, sivil toplum kuruluşları, Trabzonlu sanatçılar, Üniversiteli Trabzonsporlular Derneği üyeleri ve basın mensupları katıldı. Dernek başkanı, gençlerin devralacağı sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere örnek olmaya çalıştıklarını ve üniversiteli gençleri desteklediklerini ifade etti. Ayrıca dernek olarak birçok üniversitede aktif olduklarını ve 440 Trabzonlu kardeşlerini işe yerleştirdiklerini belirtti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Rize temsilcisi, son hafta deplasmanda Galatasaray'a 6-2 yenildi ve 7. sırada yer alıyor. Sakatlıkları nedeniyle Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine kadroda yer alamayacak. İlk yarıda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-0 kaybetmişti.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, turu geçmek için galibiyet arayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile Mersin'de karşılaşacak. Hatayspor, üst sıralara çıkmak isteyen bir performans sergilemek için seyircisi önünde galibiyet arayacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Samsunspor, maç için hazırlıklarını tamamlayarak Mersin'e hareket etti. İki takım arasında oynanan mücadelelerde Samsunspor 2 galibiyet alırken, Hatayspor 1 galibiyet elde etti. Maçı Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok ve Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Altay, yarın Sakaryaspor ile karşılaşacak. Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, ev sahibi Sakaryaspor ise 44 puanla 4. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını ise Sakaryaspor 2-1 kazandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor deplasmanında 3 eksikle mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, Becao'nun dönüşü bekleniyor. 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Yakın zamanda Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıklayan Sadettin Saran'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Saran'ın yıllar önce sarı-lacivertli camia hakkındaki açıklamalarını ve Fenerbahçe'yi dava etmesini gerekçe göstererek Saran'ın başkan olmasını istemiyor.
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