Fenerbahçe\'de derbi primi belli oldu: Çuvalla parayı gözden çıkardılar

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Elon Musk\'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak

Fenerbahçe, pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda en kritik viraj olarak görülen bu karşılaşma, hem camia hem taraftarlar hem de futbolcular için ayrı bir önem taşıyor.

1 MİLYON EURO DAĞITACAKLAR

Sarı-lacivertli takımdaki hedef; bu zorlu deplasmandan üç puanla dönerek hem ilk yarıdaki maçın rövanşını almak hem de puan farkını üçe düşürmek.

Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray derbisine konsantre olmuş durumda... Yönetim de oyuncuların motivasyonunu artırmak için bu dev maça özel prim belirledi.

Anderlecht maçı öncesinde yönetim, futbolcular ve teknik heyetle yaptığı toplantıda 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı. Bu miktar, mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde oyuncu ayırt etmeksizin bu miktar dağıtılacak.