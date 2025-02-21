Fenerbahçe'de derbi primi belli oldu: Çuvalla parayı gözden çıkardılar - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de derbi primi belli oldu: Çuvalla parayı gözden çıkardılar

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Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin yönetimi, derbi için prim belirledi. Yönetim, futbolcuların motivasyonunu artırmak adına bu önemli maça özel 1 milyon euro prim belirledi. Bu miktar, mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde oyuncu ayırt etmeksizin dağıtılacak.

21.02.2025 12:53
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Fenerbahçe, pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda en kritik viraj olarak görülen bu karşılaşma, hem camia hem taraftarlar hem de futbolcular için ayrı bir önem taşıyor.

1 MİLYON EURO DAĞITACAKLAR

Sarı-lacivertli takımdaki hedef; bu zorlu deplasmandan üç puanla dönerek hem ilk yarıdaki maçın rövanşını almak hem de puan farkını üçe düşürmek.

Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray derbisine konsantre olmuş durumda... Yönetim de oyuncuların motivasyonunu artırmak için bu dev maça özel prim belirledi.

Anderlecht maçı öncesinde yönetim, futbolcular ve teknik heyetle yaptığı toplantıda 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı. Bu miktar, mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde oyuncu ayırt etmeksizin bu miktar dağıtılacak.

Fenerbahçe\'de derbi primi belli oldu: Çuvalla parayı gözden çıkardılar

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de derbi primi belli oldu: Çuvalla parayı gözden çıkardılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • RAMAZAN KARAMAN:
    Sayın maliye bakanı bu kadar harcama yapan spor kulüblerini kesinlikle mercek altına alması lazım bu paralar nerden geliyo nasıl harcanıyo bu kulüblerin hiç bir şekilde vergileri sgk borçları silinmemesi lazım asgari ücretle çalışandan vergi ve sgk kesiliyosa milyon euro lar alan veren herkesten fazlasıyla kesilmesi lazım Sayın şimşek bunlara kesinlikle taviz vermemesi lazım... 17 36 Yanıtla
  • Oğuzhan Çevik:
    kendi evinde neden bu primi vermemiş. fenerli olarak dünkü Anderlecht maçı da zayıf ve sönüktü. karabatak gibiyiz 44 7 Yanıtla
  • Alper Ülgentay:
    38milyon iyi para kişi başı 1 trikyonu geçer 1 milyon euroda hakemin olsa bir gs yi yenmek için:)Giresun bunları yapmadı zamanında 33 10 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    FENERBAHÇE, DE PARA ÇOK -)) 28 7 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Gayet normal prim verilmesi.. 23 6 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    yenilince Cinali bunları hikecek :))) 12 9 Yanıtla
  • barış özcan:
    Mantıklı. 9 6 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Şikebahçe sen GS yi yensende şampuan olamazsın. 9 6 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    o çuvalı sokak çocuklarına hayır yapın ayıptır. 8 2 Yanıtla
  • Memduh Çoban:
    birsey yazmak gerekir ama değmez sadece yakışır diyeceğim. 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de derbi primi belli oldu: Çuvalla parayı gözden çıkardılar - Son Dakika
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