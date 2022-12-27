Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber! Takımın golcüsü kadrodan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber geldi. Takımın en golcü futbolcusu olan Enner Valencia, kadrodan çıkarıldı.
Enner Valencia, dizinde ağrıları olduğu için Fenerbahçe - Hatayspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Valencia, Trabzonspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.
Ekvador ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Valencia, dizinden problem yaşamıştı. Ülkesi için fedakarlık yapan tecrübeli golcü için bu pahalıya patladı.
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