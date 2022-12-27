Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber! Takımın golcüsü kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber! Takımın golcüsü kadrodan çıkarıldı

27.12.2022 19:04

Fenerbahçe'de Enner Valencia, dizinde oluşan problem nedeniyle Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber geldi. Takımın en golcü futbolcusu olan Enner Valencia, kadrodan çıkarıldı.

DİZİNDEKİ AĞRILAR SEBEBİYLE

Enner Valencia, dizinde ağrıları olduğu için Fenerbahçe - Hatayspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Valencia, Trabzonspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber! Takımın golcüsü kadrodan çıkarıldı

DÜNYA KUPASI'NDA ZORLADI

Ekvador ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Valencia, dizinden problem yaşamıştı. Ülkesi için fedakarlık yapan tecrübeli golcü için bu pahalıya patladı.

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Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber! Takımın golcüsü kadrodan çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye maç öncesi kötü haber! Takımın golcüsü kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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