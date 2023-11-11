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Fenerbahçe'de Fred geri döndü! Adana Demirspor maçında oynayacak mı? - Son Dakika

Fenerbahçe'de Fred geri döndü! Adana Demirspor maçında oynayacak mı?

11.11.2023 10:01  - Güncelleme: 10:42

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred, antrenmanlara çıkmaya başladı. Brezilyalı yıldızın, Adana Demirspor maçında sahada olması bekleniyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk olacak. Sakatlar nedeniyle oldukça zor zamanlar yaşayan sarı-lacivertliler, peş peşe Trabzonspor ve Ludogorets'e kaybederek kötü bir seri yakaladı. Adana Demir karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak olan Fenerbahçe'ye Fred'den iyi haber geldi.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin sakatlık yaşayan futbolcularından olan Fred, iyileşerek saha çalışmalarına başladı. Brezilyalı orta sahanın, Adana Demirspor ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

14 MAÇA ÇIKTI

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe'de Fred geri döndü! Adana Demirspor maçında oynayacak mı?

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Fred geri döndü! Adana Demirspor maçında oynayacak mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Fred geri döndü! Adana Demirspor maçında oynayacak mı? - Son Dakika
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