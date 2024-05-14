Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için oyunculara özel prim - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için oyunculara özel prim

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Fenerbahçe yönetimi, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi için futbolculara özel prim vermeyi düşünüyor. Şampiyonluk için mucizelere ihtiyaç duyan sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine karşı alacakları galibiyetle şampiyonluk kutlaması yapmalarını engellemeyi ve şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor.

14.05.2024 10:44
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Süper Lig'in bitimine son 2 hafta kala ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, şampiyonluğu mucizelere bırakmış durumda.

KANARYA GALİBİYET PEŞİNDE

Futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk gelmese bile taraftara en azından deplasmanda alınacak bir derbi galibiyeti hediye etmeye kararlı.

DERBİYE ÖZEL PRİM VERİLECEK

Sarı-Lacivertliler'de yönetim de boş durmuyor. Kayserispor maçıyla birlikte motivasyon için yeni bir adım atıldı. Soyunma odasında futbolcuların dolaplarına aileleriyle olan fotoğrafları asıldı. Ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak, "Bizim için, ailemiz için" ifadeleri yazıldı. Hafta boyunca Samandıra'ya çıkarma yapılarak futbolcularla vakit geçirilecek, moral-motivasyon konuşmaları yapılacak. Ayrıca dev maça özel bir prim verilmesi de gündemde.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için oyunculara özel prim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatih Yıldız: Bizim elimiz armut topluyordu gelin koçlar çobanınız Galatasaray 2 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: motivasyonu bozan yönetim motive etmek için prim veriyor. biraz geç kalmadınız mı 2 0 Yanıtla
    Ali Arslan: Hoca kötü falanda ne yapsalar olmayacaktı, rakip 80 faul 1 sarı kart, 55 maç sonra aleyhine ilk penaltı, 52 maç sonra ikinci sarıdan dakika 90 ilk kırmızı yiyiyor,nasıl mücadele edeceksin,senin lehine bir karar verilse o hakemin hakemliği bitiyor,herkes yönetime yükleniyor bakın bu düzende kimse şampiyon yapamaz FB yi. 1 1
  • Ali Kublay: Futbolcular kaç liraya bu maçı kazanabilirler acebs 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için oyunculara özel prim - Son Dakika
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