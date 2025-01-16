Fenerbahçe\'de İrfan Can Kahveci hakkında yeni gelişme

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İşte Biden\'a \'Bu şaka mı?\' dedirten soru

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan İrfan Can, teknik direktör Jose Mourinho'dan formayı alacak.

Tecrübeli yıldızın, Adana Demirspor maçıyla beraber daha fazla süre bulacağı ifade edildi. İrfan Can'ın özellikle lig ve Avrupa'daki mücadelelerde rotasyona dahil edileceği bildirildi.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.