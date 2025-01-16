Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci hakkında yeni gelişme - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci hakkında yeni gelişme

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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, teknik direktör Jose Mourinho'dan formayı alacak. Sarı-Lacivertli ekip ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli futbolcu, daha fazla süre bulacak.

16.01.2025 09:07
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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan İrfan Can, teknik direktör Jose Mourinho'dan formayı alacak.

Tecrübeli yıldızın, Adana Demirspor maçıyla beraber daha fazla süre bulacağı ifade edildi. İrfan Can'ın özellikle lig ve Avrupa'daki mücadelelerde rotasyona dahil edileceği bildirildi.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Fenerbahçe\'de İrfan Can Kahveci hakkında yeni gelişme

İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci hakkında yeni gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    dönerbahceden bir cacık olmaz şampiyon BEŞİKTAŞ yazdıracağız bu sene 2 kupada bizim Türkiye kupası ve süper kupa seneye Lige Ambargo koyucaz seri şampiyonluklar gelecek kartalıma 3 50 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yine Galatasaray alacak haberleri ile febeme biz kazık daha çakıldı. senelik 3m Euro bu herife verilir mi bilinmez rafa Silva ve immobilizer senelik toplamda 16m Euro alıyor febem ve bejekem batıyor 8 12 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    İrfan Can yanlış yaptı Fenerbahçe'de kaldı ilk 11'e giremiyor normal başka takıma gitseydi hep 11'de oynardı Fenerbahçe'de hiçbir zaman başarılı olmaz 5 4 Yanıtla
  • 4857Fener:
    geldiğinden beri fenere ne verdi bu adam.koşmaz adam kovalamaz 90 dakikalık performans göstermez.bu 3 yıllık sözleşme neyin nesi Allah aşkına.bırakın nereye giderse gitsin 4 0 Yanıtla
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