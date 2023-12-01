Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, 6 gollü hezimetin önüne geçti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 yenilirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörlüğünü oğlu Emre Kartal'ın yapması büyük tepki çekti.

İSMAİL KARTAL'IN OĞLUNU YANINA ALMASI TEPKİ ÇEKTİ

Fenerbahçe taraftarları karşılaşmanın ardından teknik ekibi yetersiz bulurken, Emre Kartal'a ayrı parantez açtı. İsmail Kartal'ın kendi oğlunu yardımcı antrenör olarak yanına alması tepki çekti. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı bir açıklamada bunun sinyalini vermişti.

"SAMANDIRA'DA ÇALIŞIYOR ARTIK"

Ali Koç, temmuz ayında yaptığı açıklamada, ""Küçük bir Kartal daha geliyor, şimdi diyecekler "Nerden geliyor bu?" Bu kardeşimle Samandıra'da rastlaştık, konuştuk, dertleştik. Analizler yapıyordu babasıyla beraber, "Ya dedim sen niye bizde staj yapmıyorsun?" Hocam da kabul etti, o arkadaşımız da Samandıra'da çalışıyor artık. Küçük bir Kartal daha geliyor" ifadelerini kullanmıştı.