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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, 6 gollü hezimetin önüne geçti - Son Dakika

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, 6 gollü hezimetin önüne geçti

Fenerbahçe'nin 6-1 yenildiği Nordsjaelland karşılaşmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını oğlu Emre Kartal'ın yapmasına tepki gösterildi. Bazı taraftarların yeni fark ettiği olay büyük ses getirirken Emre Kartal'ın babası ile birlikte çalışmasını sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un istediği ortaya çıktı.

01.12.2023 - 14:36,  Güncelleme: 14:39
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 yenilirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörlüğünü oğlu Emre Kartal'ın yapması büyük tepki çekti.

İSMAİL KARTAL'IN OĞLUNU YANINA ALMASI TEPKİ ÇEKTİ

Fenerbahçe taraftarları karşılaşmanın ardından teknik ekibi yetersiz bulurken, Emre Kartal'a ayrı parantez açtı. İsmail Kartal'ın kendi oğlunu yardımcı antrenör olarak yanına alması tepki çekti. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı bir açıklamada bunun sinyalini vermişti.

"SAMANDIRA'DA ÇALIŞIYOR ARTIK"

Ali Koç, temmuz ayında yaptığı açıklamada, ""Küçük bir Kartal daha geliyor, şimdi diyecekler "Nerden geliyor bu?" Bu kardeşimle Samandıra'da rastlaştık, konuştuk, dertleştik. Analizler yapıyordu babasıyla beraber, "Ya dedim sen niye bizde staj yapmıyorsun?" Hocam da kabul etti, o arkadaşımız da Samandıra'da çalışıyor artık. Küçük bir Kartal daha geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oğlu tarihi hezimetin önüne geçti! Göreve Ali Koç getirmişti
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oğlu tarihi hezimetin önüne geçti! Göreve Ali Koç getirmişti

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, 6 gollü hezimetin önüne geçti - Son Dakika
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