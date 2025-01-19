Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika
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Spor

Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

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Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde beklediğini bulamadı. Takımdan ayrılması gündemde olan 33 yaşındaki tecrübeli golcü için Trabzonspor'un devrede olduğu öne sürüldü.

19.01.2025 13:56
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Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan 33 yaşındaki Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde süre almakta zorlanıyor. Tecrübeli golcü için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRABZONSPOR DEVREDE

Sözcü'nün haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ve A Milli Takım'dan eski öğrencisi Cenk Tosun'u istiyor. Tecrübeli teknik adam, Cenk'in bordo-mavililere önemli bir güç katacağını düşünüyor. 33 yaşındaki futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK ile anılmıştı.

FENERBAHÇE'DE SADECE 187 DAKİKA OYNADI

Fenerbahçe'de tenik direktör Jose Mourinho'nun fazla şans tanımadığı Cenk Tosun, bu sezon 10 maça çıkıp sadece 187 dakika sahada kalabildi. Cenk, bu karşılaşmalarda gol atamadı, yalnızca 1 asistlik skor katkısı verdi.

Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Şenol Güneş, Trabzonspor, Cenk Tosun, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Eziktaslılar takım değiştirmeye başladı. Semtinin büyüklerinden Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı oluyor grsuzlar... Kaptanı bile kaçarak uzaklaştı ahahahaha. Çok şükür biz semtimizin en büyüğü; Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz! 34 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat sen Çarşamba günü Atletico Bilbao maçını Düşün bence kucaklama yapacaklar size 16 4 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Lyon ve Samsun başganları, Sergen ve ondan önce ilk zktr ordan kuçük diye reddeden eziktas efsaneleri Cengo ahahahaha 14 3 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Dün mazuaq şutlar neydi la adam tribünde kartal avlıyodu, bunlarda ahhhhh diye bağırıyordu iyi alıştılar bağırmaya :D:D:D Biz seni Taşk geçmek için sevdik ezikTaşk ahahahaha 9 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Naşla Vasıfsız Ferhat Eser Gibi!... 8 1 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Cenk Tosun Yapıbahçe ve 8taşa Kosun 7 1 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    fero harbi d?l israfısın 7 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    KURTARICI DİYE ALDINIZ PATATES ÇIKTI 4 2 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Çelik dübürü Delik boş yapma 3 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş formasıyla 5saraya az kocalık yapmadın cenk seni affediyoruz seni azat ediyoruz 1 3 Yanıtla
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