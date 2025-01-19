Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

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Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan 33 yaşındaki Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde süre almakta zorlanıyor. Tecrübeli golcü için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRABZONSPOR DEVREDE

Sözcü'nün haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ve A Milli Takım'dan eski öğrencisi Cenk Tosun'u istiyor. Tecrübeli teknik adam, Cenk'in bordo-mavililere önemli bir güç katacağını düşünüyor. 33 yaşındaki futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK ile anılmıştı.

FENERBAHÇE'DE SADECE 187 DAKİKA OYNADI

Fenerbahçe'de tenik direktör Jose Mourinho'nun fazla şans tanımadığı Cenk Tosun, bu sezon 10 maça çıkıp sadece 187 dakika sahada kalabildi. Cenk, bu karşılaşmalarda gol atamadı, yalnızca 1 asistlik skor katkısı verdi.