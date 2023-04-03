Kritik saatler! Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen son bulabilir

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de taraftarı önünde, 10 kişi kalan ezeli rakibi Beşiktaş'a önde olduğu maçta 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, sahaya sürdüğü kadro ve yaptığı oyuncu değişiklikleriyle taraftarın olduğu kadar yönetimin de tepkisini çekti.

FESİH GÖRÜŞMESİ YAPILDI

UOL Esporte'den Bruno Andrade'nın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi ve Jorge Jesus arasında bir görüşme gerçekleşti. Tarafların, sözleşmenin feshi için çalıştığı ileri sürüldü.

HER AN BİTEBİLİR

Jorge Jesus'la anlaşmaya varılması halinde resmi açıklama her an gelebilir. Perşembe günü Türkiye Kupası'nda Kayserispor'la oynanacak karşılaşmasının ardından da ayrılığın resmen açıklanma ihtimali yüksek görülüyor.

SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

Portekizli hocanın Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılıyor. Aynı zaman Suudi Arabistan Ligi'nden de ciddi teklifler var.