Fenerbahçe'de kriz! Derbi sonrası yönetim ikiye bölündü - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de kriz! Derbi sonrası yönetim ikiye bölündü

Fenerbahçe\'de kriz! Derbi sonrası yönetim ikiye bölündü

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olması sonrası teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği tartışılmaya başlandı ve sarı-lacivertli yönetimde kriz çıktı.

04.04.2025 10:05
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile karşılaştı. Karşılaşmayı kötü bir oyunla 2-1 kaybeden Kanarya'da yeni bir kriz çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği için toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi ikiye bölündü.

YÖNETİMDE KRİZ ÇIKTI

Fenerbahçe yönetimi, acil bir toplantı yaparak durumu değerlendirdi. Başkan Ali Koç'un Amerika'da olduğu günde, Mourinho'nun görevine devam edip etmeyeceği tartışıldı.

Mourinho, bu sezon Galatasaray'a karşı üç derbide de galibiyet alamadı ve saha içindeki gerginlikleri ile gördüğü 8 kartla eleştirildi. Başkan Koç, istikrar adına Portekizli hoca ile devam edilmesi gerektiğini savunsa da, ayrılık isteyenlerin sayısı arttı. Konu, Koç'un dönüşünde tekrar görüşülecek.

MOURINHO'NUN GÖRDÜĞÜ KARTLAR

Portekizli hoca, son olarak Galatasaray'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu attığı maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıktığı için kırmızı kart gördü. 6 sarı, 2 kırmızı olmak üzere 8. kartını hanesine yazdırdı. Daha önce "Kasıtlı olarak bunun uzmanı değilim" yorumunu yapan 62 yaşındaki teknik adam, takımındaki 23 oyuncudan daha fazla kart gördü.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kriz! Derbi sonrası yönetim ikiye bölündü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Oooo:
    Gs gerekirse para verip Morinho yu tutmalı 10 1 Yanıtla
  • Ali Arat:
    yahu ne tutuyor sunuz bu mosmoru 7 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    1 yıl daha kalması lazım ligi çözdu zaten her sene lanet olası direktör değişikliği yapıyoruz bı musade verin bu adam seneye yapsın jorge jesus da yapabilirdi izin vermediniz 5 3 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    GERÇEK ŞAMPİYON KİMMİŞ GEYİĞİNDE FİNAL. 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    TAKIMINDA OYNAYAN OYUNCULARIN ÇOĞU KART GÖRMEZKEN TEKNIK DIREKYÖRÜN KART GÒRMESİ ???? 3 0 Yanıtla
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