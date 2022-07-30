Fenerbahçe'de Luan Peres ile Gustavo Henrique takımla birlikte ilk idmanına çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Luan Peres ile Gustavo Henrique takımla birlikte ilk idmanına çıktı

30.07.2022 14:15
Fenerbahçe'de Luan Peres ile Gustavo Henrique takımla birlikte ilk idmanına çıktı

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Luan Peres ile Gustavo Henrique, takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken; Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Luan Peres ile Gustavo Henrique takımla birlikte ilk idmanına çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Luan Peres ile Gustavo Henrique takımla birlikte ilk idmanına çıktı - Son Dakika
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