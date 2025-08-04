Fenerbahçe\'de Miha Zajc ile yollar ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti.

MIHA ZAJC, DINAMO ZAGREB'DE

Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb, 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de top koşturan Miha Zajc'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Hırvat ekibi, Sloven oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

''ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNÜYORUM''

Dinamo Zagreb'e transfer olmaktan mutlu olduğunu belirten Zajc, "Bu kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maksimir'de taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım ve en çok Hırvatistan şampiyonluğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TAKIMIN EN ESKİ FUTBOLCUSUYDU

Empoli'den 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Zajc, Sarı-lacivertli takımda forma giyen en eski futbolcu konumundaydı. Fenerbahçe'de 121 maçta şans bulan yıldız oyuncu, 20 gol atıp 7 de asist yaptı.