Fenerbahçe'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Eğribayat ve Livakovic ile yollarını ayırma kararı aldı. Koç, kaleye iki yeni transfer yapmayı planlıyor. Galatasaray'ın da hedefinde olan Uğurcan Çakır ile görüşmeler devam ederken, Brezilyalı bir yıldızla da temas halinde olduğu belirtildi.

10.04.2025 14:19
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı barışmadığı için ayrılmak isteyen Livakovic'i satış listesine koyan Ali Koç'un İrfan Can Eğribayat'la da yollarını ayırıp kaleye iki transfer yapacağı öğrenildi.

LIVAKOVIC AYRILMAK İSTİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, son haftalarda yedek kaldığı için takım içerisinde kriz çıkaran ve Mourinho'ya 'milli takım' serzenişinde bulunarak Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini söyleyen Livakovic'in bu isteği geri çevrilmedi. Başkan Ali Koç'un Hırvat oyuncuyu 10 milyon euroya bırakmaya hazır olduğu belirtilirken, sarı lacivertli yönetimin Galatasaray'ın gündeminde olan Alisson Becker ve Ederson'la flörtleştiği anlaşıldı.

LİSTEDE YILDIZ İSİMLER VAR

Hem Livakovic hem de İrfan Can Eğribayat'la yollarını ayırmayı kafasına koyan Ali Koç'un Becker ya da Ederson'dan birini İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenilirken, başkanın Becker veya Ederson haricinde Uğurcan Çakır'ı da transfer edeceği vurgulandı.

Fenerbahçe\'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi
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İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Uğurcan Çakır, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cihan Kayan:
    Ali Koç yine Galatasarayin peşinde olduğu oyunculara bakıyor ??ne büyüksün GALATASARAY 26 17 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Galatasaray'ın peşinde olduğu oyuncuları takip ediyor da Uğurcan çakır ne alaka adamın sizle ne işi olur, kupasını çal sonra yok öyle 3 kuruşa 5 köfte 10 13 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    Bu adamın tek bir başarısı yok, aziz yıldırım mortinyo dedi bu gitti aldı, GALATASARAY hangi futbolcuyla anılsa gidip onu alıyor, sonra şampiyon olamıyoruz 15 8 Yanıtla
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