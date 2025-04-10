Fenerbahçe\'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı barışmadığı için ayrılmak isteyen Livakovic'i satış listesine koyan Ali Koç'un İrfan Can Eğribayat'la da yollarını ayırıp kaleye iki transfer yapacağı öğrenildi.

LIVAKOVIC AYRILMAK İSTİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, son haftalarda yedek kaldığı için takım içerisinde kriz çıkaran ve Mourinho'ya 'milli takım' serzenişinde bulunarak Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini söyleyen Livakovic'in bu isteği geri çevrilmedi. Başkan Ali Koç'un Hırvat oyuncuyu 10 milyon euroya bırakmaya hazır olduğu belirtilirken, sarı lacivertli yönetimin Galatasaray'ın gündeminde olan Alisson Becker ve Ederson'la flörtleştiği anlaşıldı.

LİSTEDE YILDIZ İSİMLER VAR

Hem Livakovic hem de İrfan Can Eğribayat'la yollarını ayırmayı kafasına koyan Ali Koç'un Becker ya da Ederson'dan birini İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenilirken, başkanın Becker veya Ederson haricinde Uğurcan Çakır'ı da transfer edeceği vurgulandı.