 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe'de neler oluyor? İsmail Kartal Emre Mor'un da biletini kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'de neler oluyor? İsmail Kartal Emre Mor'un da biletini kesti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Crespo'dan sonra Emre Mor ile de yollarını ayırıyor. Forma şansı bulamayan futbolcu, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Emre Mor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 aylık sözleşme imzalayacak ve sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçirecek.

31.01.2024 17:32  Güncelleme: 17:36
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer çalışmalarına devam eden ve son olarak Crespo ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Emre Mor ile de yollar ayrılıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE ANLAŞTI

Sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı.

4 AYLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Mor, kısa süre içerisinde Fatih Karagümrük için sağlık kontrolünden geçecek ve 4 aylık sözleşme imzalayıp sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçirecek.

2 ASİST YAPTI

Emre Mor'un ikinci yarıdaki maaşının tamamını Fatih Karagümrük üstlenecek. Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.

Fenerbahçe\'de neler oluyor? İsmail Kartal Emre Mor\'un da biletini kesti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Arslan: İsmail kartal'a yapılan vizyonsuz yakistirmalarina bir örnek daha, İsmail Kartal oyuncuyu kazanmasını bilmiyor, Emre mor Türkiye de dikine oynayan,adam eksiltmede rakipsiz bir oyuncu Türkiye'de eşi benzeri yok, son haftalara geldiğinde rakipler tamamen kapalı defans yapacaklar,Emre mor çok aranacak,eğer şampiyonluk kaçarsa böyle bir kadro ile,İsmail hoca bavulunu pirtisini toplasın ülkeyi terketsin. 11 0 Yanıtla
  • Asım Can: Çok haklısın. Zor zamanlarda kapanan savunmayı açacak bi futbolcu emre. Bu çocuğu niye sevmezler anlamış değilim 4 0

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, İstanbul, Emre Mor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de neler oluyor? İsmail Kartal Emre Mor'un da biletini kesti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 18:54:09. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de neler oluyor? İsmail Kartal Emre Mor'un da biletini kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement