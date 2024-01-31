Fenerbahçe\'de neler oluyor? İsmail Kartal Emre Mor\'un da biletini kesti

Spor

Bir anket daha geldi! İşte İstanbul\'da son durum

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Transfer çalışmalarına devam eden ve son olarak Crespo ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Emre Mor ile de yollar ayrılıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE ANLAŞTI

Sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı.

4 AYLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Mor, kısa süre içerisinde Fatih Karagümrük için sağlık kontrolünden geçecek ve 4 aylık sözleşme imzalayıp sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçirecek.

2 ASİST YAPTI