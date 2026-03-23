Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Earvin Ngapeth, maç öncesi ortaya çıkan görüntüyle gündeme oturdu.
Fransız smaçör, Gebze Belediyespor karşılaşması öncesinde takım arkadaşları salonda ısınırken dışarıda sigara içerken görüntülendi. Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Ortaya çıkan görüntüler, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Birçok kişi bu durumu "disiplinsizlik" olarak değerlendirirken, oyuncuya yönelik eleştiriler arttı.
Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı karşılaşmada Ngapeth kadroda yer almasına rağmen süre almadı. Bu durum, yaşanan olayla bağlantılı olabileceği şeklinde yorumlandı.
35 yaşındaki yıldız oyuncu, Fransa Milli Takımı ile 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda "en iyi smaçör" ve "MVP" ödüllerine layık görülmüştü.
