Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti - Son Dakika
Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti

23.03.2026 16:41
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Earvin Ngapeth, Gebze Belediyespor maçı öncesi sigara içerken görüntülendi. Bu durum hızla yayıldı ve taraftarların tepkisini çekti. Olayı 'disiplinsizlik' olarak değerlendiren birçok kişi, oyuncuya eleştiri yağdırdı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Earvin Ngapeth, maç öncesi ortaya çıkan görüntüyle gündeme oturdu.

MAÇ ÖNCESİ SİGARA İÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Fransız smaçör, Gebze Belediyespor karşılaşması öncesinde takım arkadaşları salonda ısınırken dışarıda sigara içerken görüntülendi. Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti

TARAFTARDAN SERT TEPKİ

Ortaya çıkan görüntüler, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Birçok kişi bu durumu "disiplinsizlik" olarak değerlendirirken, oyuncuya yönelik eleştiriler arttı.

Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti

MAÇTA SÜRE ALMADI

Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı karşılaşmada Ngapeth kadroda yer almasına rağmen süre almadı. Bu durum, yaşanan olayla bağlantılı olabileceği şeklinde yorumlandı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

35 yaşındaki yıldız oyuncu, Fransa Milli Takımı ile 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda "en iyi smaçör" ve "MVP" ödüllerine layık görülmüştü.

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti - Son Dakika

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar
Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye sürpriz mesaj Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye sürpriz mesaj
El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi

17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
17:30
N’Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti - Son Dakika
