Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

10.02.2021 20:04

Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dün oynanan Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas ve dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Marcel Tisserand, antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde özel programı dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Dimitris Pelkas ise bireysel çalıştı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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