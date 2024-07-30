Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi

Fenerbahçe\'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi

enerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu İsviçre'nin Lugano ekibini ağırladı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred, sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

30.07.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk etti. Konuk takım 7. dakikada Belhadj'nin golüyle öne geçerken, sarı-lacivertlilere Fred'den kötü haber geldi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred mücadelenin ilk yarısında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncunun yerine İsmail Yüksek 31. dakikada oyuna girdi. Yıldız isim, yerini İsmail'e bırakırken büyük üzüntü yaşadı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi, İsmail Yüksek, Fenerbahçe, İsviçre, Lugano, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferhat Eser: Kronık sakat bu adam 13 3 Yanıtla
    Metin Bozan: Ferhat kanka maçtan anlıyorsun dimi 0 0
  • barış özcan: Talihsizlik, biraz kıpırdama lazım, yoksa sıkıntılı geçecek maç. 8 2 Yanıtla

21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 22:09:05. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement