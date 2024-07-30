Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk etti. Konuk takım 7. dakikada Belhadj'nin golüyle öne geçerken, sarı-lacivertlilere Fred'den kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred mücadelenin ilk yarısında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncunun yerine İsmail Yüksek 31. dakikada oyuna girdi. Yıldız isim, yerini İsmail'e bırakırken büyük üzüntü yaşadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi - Son Dakika
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