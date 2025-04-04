Fenerbahçe\'de Sergen Yalçın sesleri

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak elenmesinin yankıları sürerken sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine Sergen Yalçın'ın gelmesi yönünde binlerce paylaşımda bulundu.

Mourinho'nun yönetiminde son dönemde alınan kötü sonuçlar ve saha içindeki gerginlikler, Fenerbahçe taraftarlarını harekete geçirdi. Sosyal medyada "Sergen Yalçın" etiketleriyle yapılan binlerce paylaşım, Yalçın'ın Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapması gerektiğini savunan bir kampanya oluşturdu.

Bu gelişmeler, Fenerbahçe yönetimi için bir dönüm noktası olabilir. Taraftarların büyük bir kısmı, Yalçın'ın takımın başına geçerek, Fenerbahçe'yi yeni bir döneme taşıyacağına inanıyor. Fenerbahçe yönetiminin, taraftarların bu taleplerine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

İşte o yorumlardan bazıları;