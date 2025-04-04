Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Fenerbahçe\'de Sergen Yalçın sesleri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden büyük bir hareket başlattı. Taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesini talep ediyor.

04.04.2025 11:13
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak elenmesinin yankıları sürerken sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine Sergen Yalçın'ın gelmesi yönünde binlerce paylaşımda bulundu.

Mourinho'nun yönetiminde son dönemde alınan kötü sonuçlar ve saha içindeki gerginlikler, Fenerbahçe taraftarlarını harekete geçirdi. Sosyal medyada "Sergen Yalçın" etiketleriyle yapılan binlerce paylaşım, Yalçın'ın Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapması gerektiğini savunan bir kampanya oluşturdu.

Bu gelişmeler, Fenerbahçe yönetimi için bir dönüm noktası olabilir. Taraftarların büyük bir kısmı, Yalçın'ın takımın başına geçerek, Fenerbahçe'yi yeni bir döneme taşıyacağına inanıyor. Fenerbahçe yönetiminin, taraftarların bu taleplerine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

İşte o yorumlardan bazıları;

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Engin Kurban:
    Sergen morinho fark etmez ülkeyi yönetenler Ali Koç Başkan olduğu sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar 10 14 Yanıtla
  • serhat ali:
    ne sergeni, bu saatten sonra ilk gelecek ve 5 yil kalmasi gereken ismail kartal olmali. 11 6 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    Ali Başkan Sergen Yalçın En Doğru Karar Lütfen Büyük FENERBAHÇE Camiasına Bu İyliği Çok Görmeyin Sergen Hoca Neden Olsa Camiayi Tanıyor Takımın Fırçasını Hiymiş Bence FENERBAHÇE,nin Hocası Olmalı 5 8 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    ne Sergen'i ya. getirin İsmail kartalı, kulübün anahtarını da verip arkanıza yaslanın 5 4 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    hah bir o eksikti enkaz 7 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Yönetimin gitmesi gerekir önce 6 1 Yanıtla
  • rs202020:
    Fenerbahçe iflah olmaz Şimdi de At yarışı uzmanı Sergen mi???? 5 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    istemesi kolay da o bir çuval tazminatı kim ödeyecek 3 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    ZORTINHO FENERİ SÖMÜRMEDEN HİÇBİR YERE GİTMEZ HEVESLENMEYİN 2 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    kuşlar kuşcuyu sever 2 0 Yanıtla
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