Herkes, kırmızı kart gören Batshuayi'ye Jorge Jesus'un yaptığı hareketi konuşuyor

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede sarı-lacivertlilerin yıldızı Michy Batshuayi kırmızı kart gördü.

İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Michy Batshuayi, rakip yarı alanda Sivassporlu futbolcuya yaptığı müdahale sonrası hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırıldı. İkinci sarısını gören Belçikalı golcü kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

"AKLINI KULLAN"

Kırmızı kart gördükten sonra kenara gelen Michy Batshuayi, Jorge Jesus'tan beklemediği bir tepki gördü. Portekizli hoca, golcü futbolcuya kafasını işaret ederek "Aklını kullan." dercesine bir hareket yaptı. Daha sonra futbolcusunun elini sıkan Jesus, Batshuayi teselli etti.