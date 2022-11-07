Herkes, kırmızı kart gören Batshuayi'ye Jorge Jesus'un yaptığı hareketi konuşuyor - Son Dakika
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Herkes, kırmızı kart gören Batshuayi'ye Jorge Jesus'un yaptığı hareketi konuşuyor

07.11.2022 21:40
Herkes, kırmızı kart gören Batshuayi'ye Jorge Jesus'un yaptığı hareketi konuşuyor

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında Micy Batshuayi 48. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Jorge Jesus'un oyun dışı kaldıktan sonra kenara gelen Belçikalı yıldıza kafasını işaret ederek, "Aklını kullan." dercesine yaptığı hareket sosyal medyada büyük ses getirdi.

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede sarı-lacivertlilerin yıldızı Michy Batshuayi kırmızı kart gördü.

İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Michy Batshuayi, rakip yarı alanda Sivassporlu futbolcuya yaptığı müdahale sonrası hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırıldı. İkinci sarısını gören Belçikalı golcü kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Herkes, kırmızı kart gören Batshuayi'ye Jorge Jesus'un yaptığı hareketi konuşuyor

"AKLINI KULLAN"

Kırmızı kart gördükten sonra kenara gelen Michy Batshuayi, Jorge Jesus'tan beklemediği bir tepki gördü. Portekizli hoca, golcü futbolcuya kafasını işaret ederek "Aklını kullan." dercesine bir hareket yaptı. Daha sonra futbolcusunun elini sıkan Jesus, Batshuayi teselli etti.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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