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Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı - Son Dakika

Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı

21.02.2022 16:22
Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında Slavia Prag ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında Slavia Prag ile karşılaşacak sarı-lacivertli ekipte Hatayspor maçında ilk 11'de görev alan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı, pas çalışmalarıyla noktaladı. İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil takımla birlikte çalışırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve Kim Min-Jae günü tedavi programları ile tamamladı.

İstanbul'daki ilk mücadelede rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, 24 Şubat Perşembe günü Eden Arena'da oynayacağı Slavia Prag maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

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Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı

Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı - Son Dakika
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