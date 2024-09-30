Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız futbolcu, Twente maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız futbolcu, Twente maçında forma giyemeyecek

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Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Milli futbolcunun sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildi ve tedavisine başlandı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente maçında forma giyemeyecek olan 28 yaşındaki stoper, milli ara sonrası ligdeki Samsunspor müsabakasına yetişmesi bekleniyor.

30.09.2024 18:22
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Son olarak Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu karşılaşmada sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

SOL ARKA ADELESİNDE ÖDEM VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adalede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

TWENTE MAÇINDA YOK

Çağlar Söyüncü, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Twente ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. 28 yaşındaki futbolcunun milli ara sonrası ligdeki Samsunspor maçına yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe\'de şok sakatlık! Yıldız futbolcu, Twente maçında forma giyemeyecek

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız futbolcu, Twente maçında forma giyemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sudem meliss:
    Kazmayı GS maçında gördük 15 15 Yanıtla
  • Fevzi Tankuş:
    Belki de böylesi daha hayırlıdır djeko becao ikilisi daya uyumlu 22 1 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    Yıldızmış Kazmanın teki olsa olsa stepne olur 9 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Defans daha sağlam olacak demek ki 13 1 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Bir Gs taraftarı olarak Süperlig için kötü, UEFA ligi için iyi bir haber, sonuçta avrupada sarı kırmızı mavisi yok , rakip takım için büyük dezavantaj. 5 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    sakız reklamı 0 3 Yanıtla
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