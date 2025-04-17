Fenerbahçe\'de sürpriz ayrılık! Kerem ve Orkun\'un yanına bir Türk daha

Gelecek sezonun transfer çalışmaları için erken düğmeye basan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Portekiz'den Fenerbahçeli yıldız için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

RADARA ALDILAR

Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansları sonrası Benfica bir Türk yıldız için daha harekete geçti. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kısa sürede Benfica'ya ve Portekiz futboluna uyum sağlayan Kerem Aktürkoğlu, bir diğer Milli yıldız Orkun Kökçü ile birlikte takımın öne çıkan isimler olmayı başardılar.

MOURINHO'NUN TAKIMINDA FAZLA SÜRE BULAMIYOR

Jornal de Noticias'ta yer alan habere göre göre Benfica, orta sahayı güçlendirmek için Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i takibe aldı. Başarılı oyuncunun sarı-lacivertlilerde son dönemde fazla forma şansı bulamadığı ve ayrılabileceği vurgulandı.

Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de Benfica forması giyiyor ve İsmail Yüksek transfer olması halinde iki yıldız oyuncuyla takım arkadaşı olabilir.