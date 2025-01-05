Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Hatayspor, takımın vazgeçilmez isimlerinden birini kaybetti.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Rui Pedro'ya yaptığı fau sonrasında sarı kart gören Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü. Faslı yıldız, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Amrabat'ın alternatifi konumunda bulunan İsmail Yüksek de sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
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