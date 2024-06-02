Fenerbahçe\'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı

Spor

Fenerbahçe, dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Mourinho, bugün (pazar) imza için İstanbul'a gelecek.

14.30'DA İSTANBUL'DA

Cumartesi akşamı Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında Wembley'de oynanan maçta Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile bir araya gelen 61 yaşındaki teknik adamı taşıyan uçak yola çıktı. Mourinho'nun saat 14.30 sularında İstanbul'a inecek.

İMZA TÖRENİ 19.00'DA

Fenerbahçe, Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam için stadyumda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak. Mourinho'nun imza törenine yoğun bir katılım olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bu akşam biletli taraftarlarımızın girişlerde sorun yaşamaması ve imza törenini sorunsuz izleyebilmesi için evimizin kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır" ifadeleri yer aldı.

TARAFTARA MESAJ YOLLADI

Jose Mourinho, cumartesi akşamı kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan video ile Fenerbahçeli taraftarlara mesaj yolladı. Portekizli teknik adam, "Merhaba Fenerbahçeliler, yarın (pazar) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE: "MOU ZAMANI"

Fenerbahçe, Mourinho için pazar sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda ise, "MOU zamanı" ifadelerini ve kum saati emojisini kullandı.