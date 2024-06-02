Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı

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Fenerbahçe, dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya kavuşuyor. Mourinho, bugün İstanbul'a gelerek imza atacak. İmza töreni saat 19.00'da stadyumda düzenlenecek ve taraftarlara açık olacak. Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara mesaj yollayarak buluşma çağrısı yaptı.

02.06.2024 12:17  Güncelleme: 12:28
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Fenerbahçe, dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Mourinho, bugün (pazar) imza için İstanbul'a gelecek.

14.30'DA İSTANBUL'DA

Cumartesi akşamı Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında Wembley'de oynanan maçta Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile bir araya gelen 61 yaşındaki teknik adamı taşıyan uçak yola çıktı. Mourinho'nun saat 14.30 sularında İstanbul'a inecek.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı

İMZA TÖRENİ 19.00'DA

Fenerbahçe, Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam için stadyumda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak. Mourinho'nun imza törenine yoğun bir katılım olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bu akşam biletli taraftarlarımızın girişlerde sorun yaşamaması ve imza törenini sorunsuz izleyebilmesi için evimizin kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır" ifadeleri yer aldı.

TARAFTARA MESAJ YOLLADI

Jose Mourinho, cumartesi akşamı kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan video ile Fenerbahçeli taraftarlara mesaj yolladı. Portekizli teknik adam, "Merhaba Fenerbahçeliler, yarın (pazar) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı

FENERBAHÇE: "MOU ZAMANI"

Fenerbahçe, Mourinho için pazar sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda ise, "MOU zamanı" ifadelerini ve kum saati emojisini kullandı.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
Fenerbahçe\'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ismail Karahan: Sanki adam padişah şimdiye kadar çalıştığı takımlarda bu kadar ilgi görmüşmü bir sorun beyler Türkiye’de ne kadar vergi ödeyecek hiç soran varmı yok adamlar Türkiye’ye geldimi kral yok böyle birşey sadece insan o da bizim gibi 10 10 Yanıtla
  • Saim Dolanbay: Başarılar diliyorum ?????? 5 7 Yanıtla
  • Halil: Ve böylece de Cinconun şampiyonluğu gölgede kalır konuşulmaz bileeee 5 6 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Cimbom sadece kupalar alır sizin 7-8 yaşındaki çocuklar bile tansiyon hastası oldu 0 0
  • Ankara null: gel gel sistem yok saha zemin yok hakrm yok gel gorde kacarsin ztn 3 0 Yanıtla
  • Ankara null: konya ovasimi burasi :))) paylasima bakin bi komedi bunlar yaa 1 0 Yanıtla
  • Hami Köse: hayir alsinlar almasinadq geçen sene 150 milyon harcayıp kupa dahi kazanamayan takım bu sezon 300 milyon harcayıp bisey yapamazsa çok gülerim sonra 1.lig de başarılar dilemek zorunda kalmayalımda ?????? 1 0 Yanıtla
  • Mustafa tufan: Yediler ismail hocayı 99 puan toplayan hoca kovulurmu bide bizim ülkemizin hocası yerli teknik direktör lere hiç saygı yok 3 hafta maç kaybetsinler görürüm frnerbahçeyi 1 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan: Fener cinconun şampiyonluğunu konusturmadi bile TV ler MOU dan bahsediyor sadece :) 0 1 Yanıtla
  • Ali null: O PARAYA YAZIKYA 1 0 Yanıtla

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